بدر: استهداف منزل الكاظمي من تدبير الاستخبارات الأميركية

اعتبر القيادي في منظمة بدر جاسم محمد الجويبراوي , الاحد , استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هدفه اثارة الفتنة بين أبناء الشعب العراقي وخلق حالة من الفوضى, متهما الاستخبارات الامريكية وراء هذا الحادث.

وقال الجويبراوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة جاء للتغطية على الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين العزل المطالبين بالكشف عن الأصوات التي تم سرقتها من صناديق الاقتراع”.

وأضاف ان “الهدف الرئيسي وراء استهداف منزل الكاظمي واضح ولايحتاج الى أي تعليل او تحليل وهو اشعال الفتنة وخلق حالة عدم الاستقرار”، متهما الاستخبارات الامريكية بـ”تنفيذ عملية استهداف منزل الكاظمي , وبتخطيط مشترك مع إسرائيل والامارات” .

وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت في وقت سابق، عن تعرض رئيس المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي الى محاولة “اغتيال فاشلة” بطائرة مسيرة.