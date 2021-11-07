مراقبون سياسيون : اعلان الكاظمي عن محاولة اغتياله قد يكون مدبرا من الكاظمي نفسه ولعدة اسباب تعرف عليها !!

يرى مراقبون سياسيون ان اعلان رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت عن نجاته من محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت منزله انما كان مدبرا من الكاظمي نفسه

واوضحوا ان سبب ذلك يعود لعدة اهداف منها استمراراً بسياسة الإلهاء وخلط الأوراق التي أتبعها منذ وصوله للحكم

وكذلك حتى ينشغل الرأي العام بالحدث للتغطية على جريمة قتل المتظاهرين السلميين الرافضين لتزوير الانتخابات

وايضا للتغطية على التعاطف الكبير من قبل الشارع العراقي وخصوصاً العشائر العراقية مع المتظاهرين والشهداء الذين سقطوا

واشاروا الى انها كزوبعة إعلامية لإدانة المتظاهرين والمقاومة وايضا لكي يتخذه كمبرر لتكثيف تواجد القوات الأمنية ومبرر لإعلان حالة الطواريء