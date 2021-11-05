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مصدر مطلع يكشف المسؤولين عن ضرب المتظاهرين السلميين في المنطقة الخضراء


 

افاد مصدر مطلع اليوم الجمعة ان الذي قام باعطاء الاوامر بضرب المتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم هم كل من حامد الزهيري الملقب مسطرة والعقيد عمار امر لواء 56 والعميد وسام مدير استخبارات قوات حفظ القانون وهم المسؤولين عن المجزرة التي حصدت شهيدين واكثر من 140 جريح حالات بعضهم خطيرة 

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان العقيد عمار عبد الزهرة الحسيني ومساعديه اولاد عمومته هم من يقود القوة الخاصة التي استخدمت العنف المفرط الذي ادى الى جرح وقتل بعض الابرياء.وهم من سكنة قضاء طوريريج قرية السادة الزركان 

 

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