لحفظ ماء وجهه ... ابن مشتت يوجه باجراء تحقيق حول المجزرة التي وقعت قرب المنطقة الخضراء

بعد المجزرة الدموية التي اقترفتها قوات مكافحة الشغب التابعة لرئيس الوزراء المدعو مصطفى عبد اللطيف مشتت ضد المتظاهرين السلميين الذين رفضوا نتائج الانتخابات المزورة ولحفظ ماء وجهه ونتيجة للفضيحة التي طالته وجه الاخير باجراء تحقيق شامل حول ملابسات احداث اليوم في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان أن الكاظمي ادعى الى انه قد شدد على ان التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات تكون سارية وان احترام حقوق الانسان اساسية ، وخصوصاً الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الاساسيات التي التزمت بها الحكومة".

ودعا الكاظمي، "الاطراف السياسية المختلفة الى التهدئة واللجوء الى الحوار".

وناشد، المتظاهرين بـ"ممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف باي صيغة ومستوى ووسائل".