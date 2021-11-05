رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يدين بشدة الاعتداءات التي طالب المتظاهرين السلميين في بغداد

استنكر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي الاعتداءات التي قامت بها قوات مكافحة الشغب ضد المتظاهرين السلميين الذين رفضوا نتائج الانتخابات والمعترضين على سرقة اصواتهم

واصدر سماحته بيانا في هذا الشأن فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين استعمال القوات الامنية للسلاح في مواجهة المتظاهرين السلميين و نطالب الجهات المعنية بالتحقيق الفوري في اسباب استخدام العنف في مواجهة الاحتجاحات السلمية .

كما ندعو المعتصمين الاستمرار بنهجهم السلمي حتى تحقيق المطالب.

الرحمة لارواح شهدائنا الذين اعتلت ارواحهم اليوم و الشفاء العاجل لكافة الجرحى .

الشيخ همام حمودي

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

٢٩ربيع الأول ١٤٤٣

٢٠٢١/١١/٥