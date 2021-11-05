الشيخ قيس الخزعلي: يجب محاسبه من اصدر اوامر اطلاق النار تجاه المتظاهرين ولن نرضى بالتستر على الفاعلين

طالب الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بمحاسبة من اصدر اوامر باطلاق النار على المتظاهرين السلميين الذين اعترضوا على سرقة اصواتهم في الانتخابات

وقال الشيخ الخزعلي في بيان له ندين وبشدة استعمال القوات الامنية للسلاح الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين.

واضاف يجب ان تتم محاسبة الافراد الذين اطلقوا النار وقتلوا المتظاهرين واصابوهم وكذلك من هذه اصدر الاوامر كائنا من كان، ومن ناحيتنا فلن نرضى ابدا باي محاولة تستر على الآمر والفاعل.

وتابع قائلا ندعو كل الاحبة المتظاهرين الى ضبط النفس وعدم الاندفاع وتفويت الفرصة على كل من يريد استغلال الاحداث لتضييع حقوقكم المشروعة.

ودعا الشيخ الخزعلي في بيانه قواتنا الأمنية الى الوقوف مع ابناء شعبهم وان لا يكونوا اداة لتنفيذ الاوامر الخبيثة وغير القانونية في استهداف اخوانهم المتظاهرين.

وحذر الشيخ الخزعلي في نفس الوقت من محاولات اطراف مرتبطة بجهات مخابراتية تخطط لقصف المنطقة الخضراء والقاء التهمة على فصائل المقاومة.