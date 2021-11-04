امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير

نفى امام جامع براثا والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير الانباء التي تحدثت حول تعرضه لحادث سير

وقال سماحته في بيان اصدره اليوم لا صحة لما يتم تداوله في بعض منصات الخبر الموتورة، واضاف انا في الوقت الذي اشكر الاعزة الذي اقلقتهم هذه الاكذوبة،

مشيرا الى انها ليست الاولى التي تعمد اليها مواقع السوء ولن تكون الاخيرة، فاني اؤكد ان لا صحة لما نشر اصلا، وانا بفضل الله بخير وعافية ولم اسافر خارج العراق منذ مدة طويلة.