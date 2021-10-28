محمود الربيعي : الخروقات الأمنية في ديالى وصلاح الدين سببها الكاظمي وقراراته الخطيرة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، محمود الربيعي، الخميس، أن التغييرات الأمنية أحدثت ضعفا في المنظومة العسكرية في محافظات ديالى وصلاح الدين.

وقال الربيعي، في تصريح ل /المعلومة/، أن” القائد العام للقوات المسلحة هو السبب الرئيسي في الخروقات الأمنية التي حصلت في قضاء المقدادية وعدد من المدن في ديالى”، لافتا إلى أن” قراراته باشان نقل عدد من الضباط الكبار والأكفاء كان سببا رئيسيا في إضعاف المنظومة الأمنية بتلك المناطق وتكرار العمليات الإرهابية”.

ولفت إلى أن” من أخطر القرارات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة وجريمة لا تغتفر إلغاءه خلية الصقور”، حيث كانت البداية لإضعاف الأمن في المناطق المسيطرة عليها ومعنية برصد تحركات الإرهابيين خارج وداخل المدن”.

وأشار إلى أن” مسلسل الإقالات الذي يقوده الكاظمي تسبب بالكثير من الفوضى وتراجع في المعلومة الاستخبارية التي تصل للجهات الأمنية”، مبينا ان” الكاظمي يتحمل مسؤولية ما حصل من خروقات في البلاد”.

يذكر أن الكاظمي أجرى خلال الفترة الماضية عملية تنقلات لضباط ومراتب أمنية رفيعة من محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والانبار واستبدلاهم بآخرين لمتطلبات الوضع الأمني على حد تعبير بيانه الرسمي.