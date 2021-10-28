كاطع الركابي: تزوير الانتخابات حصل بكل المحافظات

أكد عضو ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي ، الخميس، أن التزوير لم يكن في محطة دون غيرها ، مبينا ان المعلومات المتوفرة تشير الى حدوثه في كل المحافظات.

وقال الركابي، في تصريح صحفي، أن “الفوضى التي حصلت خلال الانتخابات سببها الأول والأخير التراخي من قبل المفوضية والتهاون في الكثير من الإجراءات”، لافتا إلى أن “حل هذا الإرباك بيد المفوضية حصرا ولن نسمح بالمزيد من المماطلة”.

وأضاف، أن “الإجراءات والنتائج وما تبع ذلك كانت مخيبة للآمال وبعيدة كل البعد عن التوقعات التي كنا نرسمها وهذا بلا شك يدل على وجود تزوير شامل وليس محدود على مركز آو اثنين”.

واشار إلى أن “دولة القانون لن تكف عن المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي الكلي ونرفض أي اقتراح مغاير لما يطرحه الإطار ألتنسيقي الشيعي المعترض على النتائج جملة وتفصيلا”.

وبدأت منذ 3 أيام عمليات العد والفرز لأكثر من 70 محطة انتخابية من أصل 400 محطة وردت الطعون بشأنها في محافظة نينوى والكل يترقب النتائج التي ستعلن بعد هذه العملية.