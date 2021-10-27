أمنية ديالى : لن نخاف من كشف الحقيقة بشأن حادثة المقدادية

بينت اللجنة الأمنية في محافظة ديالى، الأربعاء، بان “ما جرى في قضاء المقدادية كان للوهلة الأولى عمل إرهابي لكن فيما بعد تسربت معلومات جديدة عن الحادث”.

وقال عضو اللجنة الأمنية، في ديالى، صادق الحسيني، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أننا” لن نجامل ولن نخاف في قول الحقيقة وما جرى في ديالى عملية اتضح للوهلة الأولى انها ارهابية لكن فيما بعد وبحسب المعلومات المتداولة فان ما جرى هو خلاف عشائري”.

وأشار إلى أن” الحشد الشعبي بعيد جدا عن أسوار المقدادية بل أن تواجده في مناطق خارج المدن والإحياء مع قطعات الجيش ومن يمسك مداخل القضاء هو جهاز الشرطة تحديدا والمسؤول الأول عن أي خرق آو فوضى تحصل في القضاء”.

وأشار إلى أن” هناك اجتماع كبير سيضم القيادات الأمنية في الحكومة مع قيادات الحشد الشعبي بحضور العامري ورئيس جهاز الأمن القومي، قاسم الاعرجي وربما سينظم لهم الكاظمي”، لافتا إلى أن” هذا الاجتماع سيعيد ترتيب الأوراق في تلك المناطق”.