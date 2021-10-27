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العصائب: الكاظمي يتحمل مسؤولية مجزرة المقدادية وعليه تسلم أمنها للحشد


حملت حركة عصائب اهل الحق , الأربعاء , رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والامريكان مسؤولية مجزرة المقدادية, داعيا الى ضرورة تسليم ملف أمن القضاء الى قوات الحشد الشعبي.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي في تصريح لـ / المعلومة/، إن “مجزرة المقدادية حدثت نتيجة الاسترخاء الأمني والتغييرات غير المدروسة للقيادات الأمنية وعدم الجدية القيام بعمليات استباقية لمتابعة خلايا داعش , فضلا عن تجاهل الامريكان بتزويد المعلومات الاستخبارية للأجهزة الأمنية خاصة وانها مسيطرة على الأجواء العراقية”.

وأضاف السعدي، أن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتحمل بشكل مباشر المسؤولية الكاملة على جريمة المقدادية وقبلها اعدام مواطن من قبل داعش في الطارمية ناهيك عن الخروقات المستمرة في محافظة كركوك”, مطالبا الكاظمي بـ”تسليم ملف امن ديالى الى الحشد الشعبي ” .

وشهدت قرية الرشاد جنوب غرب المقدادية مساء يوم امس الثلاثاء مجزرة وحشية ارتكبتها عصابات داعش الاجرامية راح ضحيتها 15 شهيدا وسبعة جرحى كحصيلة أولية قابلة للزيادة.

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