كتلة بارزاني تعتذر بعد جلسة صاخبة شهدها برلمان كردستان تضمنت صُراخاً وسُباباً

قدم زانا ملا خالد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، الأربعاء، اعتذاراً عن تصريحات عضو الكتلة جلال بريشان، والتي جاءت رداً على موقف إحدى النائبات التي اتهمت حزب بارزاني بقمع الحريات واعتقال الناشطين.

وأضاف زانا ملا خالد في مستهل الجلسة التي عقدت اليوم، "انطلاقا من مسؤولياتهم باعتبارهم الكتلة الأكبر في برلمان كردستان (45 مقعدا من اصل 111)، تتقدم كتلة الديمقراطي الكردستاني بالاعتذار الى الشعب الكردي لما أُسند الى النائب جلال بريشان في جلسة أمس من ألفاظ غير لائقة داخل قبة البرلمان مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن سمعة الحزب والحرص على عدم زج اسمه واسم باقي الأحزاب في الاتهامات اثناء جلسات البرلمان".

بدورها، "أقسمت رئيسة البرلمان ريواز فائق بلفظ الجلالة أنها لم تسمع ما قاله النائب جلال بريشان يوم أمس واستمعت إلى (السُباب) فيما بعد عبر أحد المواقع الإلكترونية وأن القرار بيد النواب لاتخاذ ما يلزم بحق النائب، إلا أنه هو وكتلته قدما اعتذارا للجميع".

وشهدت جلسة برلمان اقليم كردستان، أمس الثلاثاء، مشادات كلامية وملاسنات إثر اتهام النائبة عن حركة التغيير شايان عسكري، الحزب الديمقراطي الكردستاني بقمع الحريات واعتقال النشطاء، ما دفع النائب عن الديمقراطي بالرد عليها، وشتمها بغضب.