عضو تحالف الفتح حسن سالم : الحكومة تتحمل مسؤولية مجزرة المقدادية بسبب استخفافها بأروح المواطنين

حمل عضو تحالف الفتح حسن سالم، الاربعاء، الحكومة مسؤولية مجزرة قضاء المقدادية والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، مبينا ان استخفاف الحكومة باروح المواطنين وعدم تفعيل الدور الاستخباري كان السبب الرئيسي للمجزرة.

وقال سالم في بيان له ان ” مجزرة المقدادية تتحملها الحكومة لاستخفافها بأرواح الناس من خلال ضعف التعزيزات العسكرية والاستخبارية وعدم تطهيرها من الارهاب”.

واضاف ان “بعض القيادات الأمنية تسكت وتتستر على المجاميع الإرهابية المتواجدة في ديالى وهو امر لا يمكن السكوت عنه “.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، ليلة امس الثلاثاء، عن استشهاد 11 مدنيا واصابة 6 آخرين جراء هجوم إرهابي غادر شنه تنظيم “داعش” الاجرامي في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى.