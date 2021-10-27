عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي : الأمم المتحدة تجاهلت كل خروق الانتخابات رغم معرفتها الحقيقة

بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان الأمم المتحدة تصر على قبولها بنتائج الانتخابات، رغم حدوث الكثير من الخروق خلال عملية الاقتراع، حيث تجاهلت ماحدث وذهبت باتجاه المباركة لنتائج الاقتراع.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “الأمم المتحدة لم تكن منصفة في عملها الرقابي على عملية الاقتراع وتدخلت بشكل كبير رغم ان عملها ينحصر في الرقابة على مجريات الأمور خلال يوم الاقتراع”.

وأضاف ان “الأمم المتحدة تجاهلت ماحدث من خروق انتخابية وما لحقها من تزوير وتغيير في نتائج الاقتراع، وهو ماتسبب في موجة الغليان الشعبي إزاء التخبط الحاصل في أداء المفوضية”.

ولفت الى ان “بلاسخارت تجاهلت الحقيقة المعلومة لدى الشعب وجميع المراقبين لعملية الاقتراع، عندما أعلنت ان الانتخابات أجريت بكل شفافية، حيث تم رصد الكثير من حالات التلاعب وارغام الناخبين للتصويت لصالح جهات وشخصيات معينة، فضلا عن الأخطاء الفنية التي حصلت في الانتخابات”.