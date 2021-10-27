حقوق: بلاسخارت منعت العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع والساعات المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً

اكد عضو حركة حقوق صباح العرداوي، ان الممثلة الأممية جينين بلاسخارت كان لها الدور الأبرز في منع اجراء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، لافتا الى ان الساعات المقبلة ستشهد تصعيدا كبيرا في حال عدم استجابة المفوضية لمطالب الشعب العراقي.

وقال العرداوي لـ /المعلومة/، ان “معظم الأطراف السياسية على علم ويقين بسرقة أصوات الناخبين والمرشحين، وهو مادفع الشعب العراقي للخروج بتظاهرة كبيرة وتحويلها الى اعتصام للمطالبة باسترداد الأصوات المسروقة”.

وأضاف ان “الأمم المتحدة تدخلت بشكل سلبي في ملف الانتخابات وعلى رأسها الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، حيث مارست دورا سلبيا عندما تدخلت ورفضت العد والفرز اليدوي رغم المطالبات الشعبية باجرائه”.

وبين ان “الشارع العراقي يغلي بسبب نتائج الانتخابات، حيث تتحمل المفوضية كامل المسؤولية عن ماستؤول اليه الأمور نتيجة الغضب الشعبي إزاء التلاعب باصوات الناخبين، ومن المرجح حدوث تصعيد كبير من المعتصمين خلال الساعات المقبلة”.