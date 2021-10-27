وسائل اعلامية مقربة من التيار الصدري تتاجر بدماء الأبرياء وتستغل حادثة المقدادية لتسقيط الحشد الشعبي

شنت مواقع الكترونية مقربة من التيار الصدري هجوما تسقيطيا ضد الحشد الشعبي مستغلة الهجوم الارهابي الذي وقع في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحاقظة ديالى ومتاجرة بدماء الابرياء .

حيث ادعت هذه المواقع الالكترونية ان المنطقة التي وقع فيها الهجوم الارهابي هي ضمن قاطع عمليات الحشد الشعبي في حين ان هذه المنطقة تقع ضمن مسؤوليات الجيش العراقي

ومن ضمن هذه المواقع موقع يدعى بالحوزة الناطقة وهي مقرية من التيار الصدري وهذل الموقع موجود ضمن برنامج التلكرام حيث قام باتهام الحشد الشعبي بابشع الاتهامات وادعى ان الحشد يتحمل المسؤولية بشكل كامل في حين ان هذه المنطقة تقع تحت سيطرة الفرقة الأولى للجيش العراقي ولا صحة لوجود مقاتلين للحشد