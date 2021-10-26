جودت: جميع المرشحين الذين قدموا طعون للمفوضية لم يحصلوا على شيء

بينت النائب السابق ندى شاكر جودت الثلاثاء، ان جميع المرشحين الذين قدموا طعون الى المفوضية كان “اللاشيء” نصيبهم وهناك عملية تزوير كبيرة.

وقالت جودت في تصرح ل /المعلومة/ ان” المرشحين الخاسرين قدموا طعون بالأطر القانونية لكن دون فائدة ” مبينة ان “الأصوات كانت موجودة في مركز الاقتراع لكن عند اخراجها اختفت”.

وبينت” انا الأولى على منطقتي في يوم الانتخابات وكنت حاضرة اثناء التصويت ورأيت الجماهير تدخل ولكن في غضون ساعة واحدة تمت سرقت اصواتي”.

وأضافت ان” الأصوات اختفت وهناك عملية تزوير كبيرة تعرض لها المرشحين في هذه الانتخابات وهناك ضرورة للذهاب للعد والفرز اليدوي “.

ورافقت الانتخابات التشريعية الكثير من الأخطاء والمخالفات الكبيرة وهناك سرقات للأصوات وعمليات تزوير كبيرة ساهمت في اقصاء العديد من المرشحين بحسب مراقبين