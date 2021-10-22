فضيحة مدوية .... مصدر مطلع : تعيين مصطفى الكاظمي مديرا لجهاز المخابرات في زمن العبادي كان عبر وثيقة مزورة

افاد مصدر مطلع اليوم الجمعة ان تعيين مصطفى عبد اللطيف المشتت مديرا لجهاز المخابرات في زمن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كان عبر وثيقة مزورة .

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان كتابا ارسل من مكتب مدير المخابرات الوطنية الامريكية ( ODNI ) الى مكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي يشير فيه الى تعيين مصطفى عبد اللطيف مشتت مديرا للمخابرات العراقية وقد وافق العبادي على امر التعيين ولكن تبين فيما بعد ان هذا الكتاب مزور

واضاف المصدر ان مترجما عراقيا يعمل مع الجيش الامريكي يدعى واثق الابراهيمي وعمره 34 عاما قام بتمرير هذا الكتاب المزور مستخدما اسما مستعارا حيث وهو ويليام جي بيترسون حيث وقع الابراهيمي بصفته رئيس مكتب الشرق الاوسط لمكتب ( ODNI ) .

وتابع المصدر قوله ان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد اكتشف الامر واكد ان هذه الوثيقة التي ارسلت الى مكتب رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي كانت مزورة .

وقال المصدر ان واثق الابراهيمي قد اعتقل بعد ان قام بعملية التزوير وقد تمت محاكمته حيث حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الاستخدام غير المصرح به لجهة رسمية وقد تم التحقيق في هذه القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وحاكمها كريج جابرييل مساعد المدعي العام الامريكي لمنطقة اوريغون .

يذكر ان واثق الابراهيمي عمل مترجما للقوات الامريكية بعد سقوط النظام الصدامي المقبور بعدها هاجر الى الولايات المتحدة الامريكية عام 2009 مستفيدا من برنامج حماية الاشخاص الذين عملوا مع القوات الامريكية في العراق وكان برعاية ضابط بالجيش الامريكي كان قد خدم معه في العراق

بعدها استقر الابراهيمي في ولاية بيفرتون في عام 2012 والتحق كطالب هندسة في جامعة ولاية بورتلاند الى وقت اعتقاله