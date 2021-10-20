إيزيدون يتهمون حزب بارزاني بتزوير الانتخابات

اتهم السياسي الإيزيدي فهد حامد، الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بتزوير الانتخابات وأصوات الإيزيديين في المناطق التي يسيطر عليها.

وقال حامد في حديث صحفي إن “أصوات النازحين في المخيمات تم تزويرها وكذلك أصوات أهالي قضاء الشيخان ذو الأغلبية الإيزيدية”.

وأضاف أن “المفوضية تغاضت عن حملات التزوير الكبرى والفوضى التي أحدثها حزب بارزاني، ومن غير المعقول حصول مرشحيه على الآلاف من الأصوات في المخيمات، وأغلب سكانها لم يشاركوا أصلا في التصويت”.

وتتهم جهات سياسية مفوضية الانتخابات بممارسة التضليل والتزوير وتغيير إرادة الناخبين.