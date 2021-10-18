الكناني:كسب دعم الكرد على حساب الدستور امر مرفوض

اعتبر عضو تحالف الفتح، احمد الكناني، الاثنين، بان استغلال الظروف الحالية واجراء تغييرات امنية بإدخال قوات الكردية امر غير مقبول.

وقال الكناني، في تصريح ل /المعلومة/، انه” لا نسمح على الاطلاق بإجراء اتفاقيات مع الطرف الكردي خارج اطار الضوابط الاتحادية والدستورية”، لافتا الى ان” اي اتفاقية من هذا النوع باطلة ولن تحظى بقبول الشارع العراقي”.

واضاف، ان” عودة السيطرة الاتحادية على المناطق التي تسمى بـ”المتنازع عليها”، لا يمكن التفريط بها لصالح المكاسب السياسية ويجب تغليب المصلحة العليا للعراق فوق كل المصالح السياسية والحزبية”.

وأشار الى انه” لا نقبل بغير الاحتكام الى الدستور في مثل هذه القضايا واي اتفاق او تهادن خارج اطار القانون مرفوض من قبل أهالي تلك المناطق أولا والأطراف الوطنية في العملية السياسية ثانيا وأخيرا”.

وبحسب معلومات مسربة من أروقة البيت الحكومي فان هناك اطراف مشتركة من الحكومة والاقليم وبعض القيادات الأمنية تجري مباحثات حول عودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها.