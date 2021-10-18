حقوق تتهم المفوضية بتعريض العراق إلى ثورة نارية

اكدت حركة حقوق، الاثنين، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقدت الاهلية لأنها مصرة الاستهزاء بمجمل الشعب العراقي، مبينا أن المفوضية عرضت البلاد إلى ثورة نارية.

وقال المتحدث باسم الحركة علي فضل الله في تصريح صحفي إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أصبحت غير مؤهلة بل وصل بها الحال الى الاستهزاء بالشعب العراقي”.

وأضاف فضل الله، أن “هناك ادلة دامغة عن وجود تلاعب وتزوير بنتائج الانتخابات البرلمانية”، مشيرا الى ان “الشعب العراقي اوصل رسالة بعدم قناعته بنتائج الانتخابات”.

ولفت إلى أن “حركة حقوق تعترض على النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات”، داعيا المفوضية إلى “مراجعة النتائج المخيية لتطلعات الشعب العراقي”.

وكانت المرشحة عن تحالف الفتح زينب الموسوي في وقت سابق، ان التحالف يمتلك أدلة تثبت تورط الإمارات بمؤامرة تغيير نتائج الانتخابات.