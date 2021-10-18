دعوات سياسية لتجاوز الازمة الراهنة من خلال العد والفرز اليدوي

دعت اطراف سياسية، الاثنين، الى اجراء العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع من اجل تجنيب البلاد الدخول في منزلق خطير من الاحتجاجات والتظاهرات وتأزم الوضع السياسي اكثر مما هو معقد حالياً بسبب تدخل جهات خارجية لتزوير نتائج الاقتراع.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لـ /المعلومة/، ان “تجاوز الازمة الراهنة وحل جميع الاشكاليات حول نتائج الاقتراع، مرهون بتوجه المفوضية نحو اجراء العد والفرز اليدوي لجميع صنايق الانتخابات، اذ يمثل ذلك مطلبا قانونيا وشرعيا بالامكان اللجواء اليه لحسم الخلافات”.

من جانب اخر، بينت عضو تحالف الفتح زينب الموسوي لـ /المعلومة/ إن “التدخلات الخارجية كانت وراء تغيير نتائج الانتخابات لصالح اطراف مقربة من واشنطن، بهدف المجيء بحكومة تلبي مصالح وطموحات الولايات المتحدة، وتضع المدافعين عن الحشد خارج العملية السياسية”.

الى ذلك، شدد المحلل السياسي محمد الساعدي خلال حديثه لـ /المعلومة/، على ضرورة انهاء جميع مظاهر التعصب والتهديد، واللجوء الى لغة الحوار من اجل اتخاذ اجراء قضائي يلزم المفوضية باجراء العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع خصوصا ان معظم المرشحين لديهم ادلة تثبت تغيير نتائج الانتخابات بين التي حصلوا عليها من صناديق الاقتراع والتي تم الاعلان عنها عبر المواقع الالكترونية للمفوضية”.