قيادي كردي: أحزاب السلطة في كردستان العراق خدعت المواطنين وعادت لفسادها

أكد النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الاثنين، أن أحزاب السلطة الحاكمة في إقليم كردستان خدعت المواطنين وعادت إلى فسادها.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي إنه “بعد انتهاء الانتخابات عادت أحزاب السلطة لممارسة فسادها على المواطنين، حيث تشهد أسعار الوقود ارتفاعا كبيرا عبر حاجز الألف دينار”.

وأضاف أن “الخدمات تسوء بشكل كبير في مدن الإقليم منها الكهرباء والماء، وحتى الآن غير معروف إذا كانت الحكومة ستستمر بدفع الرواتب كاملة، دون استقطاع”.

وتشهد أسعار الوقود ارتفاعا كبيرا في مدن الإقليم عبر حاجز الألف دينار، فيما تقابلها اعتراضات واحتجاجات من سائقي المركبات.