نائبة سابقة تتهم المفوضية بممارسة الإقصاء السياسي

اكدت عضو مجلس النواب المنحل ضحى القصير ، الاثنين ، ان هناك استهداف واضح لاقصاء بعض القوى السياسية من البرلمان ، فيما دعت القضاء والمحكمة الاتحادية إلى النظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين والقوى السياسية .

وقالت القصير في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك استهدافا واضحا لاقصاء بعض الأطراف السياسية من المشهد الانتخابي”، مبينا أن “مفوضية الانتخابات سمحت لنفسها بالخروقات عندما اعلنت النتائج على شكل مراحل”.

وأضافت، أن “إشكالات عديدة رافقت أجهزة الاقتراع التي صرفت عليها ملاين الدولارات”، مشيرا الى أن “أجهزة الاقتراع لم تكن مؤهلة وان بعضها اصابها الفشل”.

ولفت القصير الى أن “هناك أطرافا سياسية لم تكن تتوقع حصولها على كم هائل من المقاعد البرلمانية”.

وكان عضو حركة حقوق محمد الكرعاوي أكد في تصريح سابق، ان مفوضية الانتخابات سمحت بالخروقات منذ فترة طويلة وليس نتائج فقط