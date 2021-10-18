سياسي: بلاسخارت تلقت وعوداً بمناصب رفيعة في حال زورت الانتخابات العراقية

أكد المحلل السياسي حسين الكناني، اليوم الأحد، إن مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت هي الاداة الأمريكية والغطاء للتدخل في شؤون العراق.

وقال الكناني في حديث لـ”العهد نيوز”: إن “الادارة الامريكية تسيطر على الامم المتحدة وهذا لا يخفى على أحد، وبالتالي فان هناك وعوداً مُنحت لبلاسخارت بمناصب رفيعة في الناتو وغيرها في حال تزوير الانتخابات العراقية، ولهذا لاحظنا تدخلها السافر في هذه الانتخابات، بل وحتى رفضها لإجراء العد والفرز اليدوي وهذا فوق صلاحيات عملها”.

وأضاف، ان “الكيان الصهيوني يحاول زرع بذور الفتنة والتفرقة بين ابناء الشعب العراقي وتقوية واضعاف بعض الجهات حسب المصلحة، مبينا ان هناك تنسيق بين الادارة الامريكية من خلال سفيرها بالعراق لتعطي وتوحي لمؤيديها الية العمل والاستهدافات”.

وتابع الكناني، ان “الجميع يعرف وجود رغبة لدى امريكا ان تكون العملية السياسية وفق ما تريده وهم يعرفون ان العراق لا يمكن السيطرة عليه بشكل مباشر، ومن هنا فأن تزوير الانتخابات والدفع نحو الفوضى هو هدف تسعى اليه الادارة الامريكية والكيان الصهيوني لتبرر وجودها وتحكم سيطرتها على موارد العراق”.