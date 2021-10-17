الخدران يحذر من كارثة ازاء الصمت بشأن مخيم “الهول”

حذر القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، السبت، من صمت القوى الوطنية حيال ملف مخيم الهول السوري.

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/، اننا “نحذر من 6 اشهر متتالية من خطورة نقل عوائل مخيم الهول السورية الى داخل الاراضي العراقية واكدنا مرارا بانهم قنابل بشرية مؤقوتة سيكون لها اثر سلبي على مجرى الاوضاع الامنية سواء في الموصل او بقية المحافظات لكن للاسف تم اعادة المئات حتى الان”.

واضاف، ان “غض النظر عما يحدث في ملف الهول سيضع كل العراقيين امام كرثة حقيقية تستدعي الانتباه المبكر لها ومنع ان تشكل مخيمات عودة مئات الاسر من الهول عامل قلق وتاثير سلبي على الامن العراقي بشكل عام خاصة في المناطق المحررة”.

واشار الى انه” لايمكن الغاء الافكار المتطرفة من عقول عوائل الهول في شهرين او 3 او حتى سنة لاننا امام ايدلوجية متطرفة متجذرة في عقولهم وهذا ما يفسر رفض اغلب الدول استقبال رعاياها”.

وكانت العشرات من الاسر العراقية في مخيم الهول تم اعادتها الى مخيم الجدعة غرب الموصل في الاشهر الاخيرة”.