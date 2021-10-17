قيادي كردي يكشف عن قيام “دواعش” بالتصويت في الانتخابات

كشف عضو الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، عن قيام عناصر بتنظيم “داعش” الاجرامي بالتصويت في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول الحالي.

وقال خوشناو في حوار معه إن “هناك اشخاص ينتمون لتنظيم داعش الاجرامي وقبل داعش كانوا ينتمون لما يسمى بـ(التوحيد والجهاد) قام بتجديد بطاقاتهم وصوتوا في الانتخابات في مناطق جنوب واطراف كركوك”، مبينا أنهم “هؤلاء الارهابيون توجد مذكرات قبض بحقهم”.

وأضاف، أن “هناك ارادات تريد العبث بامن كركوك الانتخابي، وبعض الاشخاص صوتوا في اكثر من مركز انتخابي في كركوك”، مطالبا “المفوضية بالالتزام بالاجراءات التي اعلنت عنها مسبقا”.

وتابع خوشناو، “كنا ندرك ان قانون الانتخابات سيتسبب بالعديد من المشاكل”، مؤكدا “قدمنا عدد من الشكاوى والطعون على نتائج الانتخابات الحالية”