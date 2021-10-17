صراع حول رئاسة البرلمان يهدد تماسك تحالف الحلبوسي

كشف مصدر مطلع، الاحد، عن وجود خلاف عميق بين قيادات تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي حول رئاسة مجلس النواب، مبينا ان نواب نينوى وكركوك طالبوا باسناد رئاسة مجلس النواب الى المحافظتين بعد جود رفض سياسي لتولي الحلبوسي الولاية الثانية.

وقال المصدر ان “تحالف تقدم حصل على 37 مقعدا نيابيا معرض للانشطار بين نواب نينوى وكركوك من جهة والانبار بسبب الصراح حول رئاسة مجلس النواب”.

وأضاف، ان “النائب عن كركوك والفائز عن تحالف تقدم محمد تميم جس نبض بعض القوى السياسية الشيعية والكردية التي رفضت التجديد للحلبوسي لرئاسة مجلس النواب”.

وأوضح المصدر، ان “نواب كركوك ونينوى طالبوا بان تسند رئاسة مجلس النواب لمحافظة كركوك او نينوى بسبب فشل الحلبوسي في تنشيط البرلمان خلال الدورة النيابية السابقة”