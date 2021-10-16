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ضو تحالف "عزم" قتيبة الجبوري يكشف عن "تزوير" في انتخابات الدائرة الثالثة بصلاح الدين


كشف عضو تحالف "عزم" قتيبة ابراهيم الجبوري، السبت، عن "تزوير" في انتخابات الدائرة الثالثة بمحافظة صلاح الدين.

وقال الجبوري في بيان، إن "عدداً من محطات الاقتراع في صلاح الدين تأخر اغلاقها اكثر من ساعة عن الموعد المقرر كما موجود في النماذج المرفقة والتي هي أمثلة على عشرات المحطات التي حصلت فيها هذه الحالات، وهذا دليل على تزوير واضح ومفضوح من قبل بعض ضعاف النفوس التابعين لمفوضية الانتخابات سنكشف عن أسمائهم لاحقاً".

وأضاف أن "هذه الحالات حصلت في العديد من المحطات التابعة للدائرة الثالثة في محافظة صلاح الدين، والتزوير حصل لصالح أسماء معينة"، مشدداً بالقول "نضع هذه الأدلة أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الذي نثق بعدالته ونزاهته وحياديته، كما نناشد رئيس مجلس المفوضين الذي هو قاضٍ أيضاً وأدى القسم، بأن يقف وقفة حق تجاه ما حصل من خروقات خطيرة".

وأكد الجبوري على "ضرورة إلغاء نتائج انتخابات الدائرة الثالثة في محافظة صلاح الدين، أو على الأقل إجراء العد والفرز اليدوي في هذه الدائرة ومطابقة البصمات، علماً بأننا طلبنا سجل الناخبين الالكتروني من مفوضية صلاح الدين الا أنه لم يتم تزويدنا به حتى الآن وهناك مماطلة مقصودة في تسليمه، وذلك لأنه تم استخدام بطاقات قصيرة الأمد لأناس متوفين أو مسجونين أو يعيشون خارج البلد".

 

 

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