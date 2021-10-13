عضو حركة حقوق حلى الجابري : الارقام التي لدينا مغايرة تماماً لما اعلنتها المفوضية

اكدت حركة حقوق ، الاربعاء، إن الارقام التي لدينا بعدد الاصوات مغايرة تماماً لما اعلن عنها سابقاً.

وقالت عضو الحركة حلى الجابري في تصريح /المعلومة/إن ” بعد رؤية الاعداد والمقارنة بينها وبين ما وصلنا من خلال الاشرطة هناك ارقام كبيرة لنا قد اختفت عندما اعلنت مفوضية الانتخابات عن الاصوات “.

وأضافت أن ” حركة حقوق قدمت طعنا نتائج الانتخابات فوراً الى مفوضية الانتخابات بعد رؤية الارقام المغايرة التي وجدناها في الاشرطة “.

ولفتت الى أن ” هناك ارقام مخيفة اختفت بلمح البصر او نقلت الى اشخاص اخرين وهذه العملية واضحة للجميع بعد اعلان النتائج “.

يذكر أن نتائج الانتخابات كانت خيبة أمل للعراقيين حيث كان التزوير والتلاعب بالاصوات حاضراً في العرس الانتخابي