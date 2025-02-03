الأخبار

رئيس لجنة النزاهة يبحث مع رئيس هيئة النزاهة تهريب سعات الانترنت


بحث رئيسا هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين، إجراءات وزارة الاتصالات بملفّ تهريب سعات الإنترنيت.

وقالت لجنة النزاهة في بيان، ان "رئيس لجنة النزاهة النيابية، النائب زياد الجنابي التقى، اليوم الاثنين برئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال زيارته لمقر الهيئة، لبحث عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف تهريب سعات الإنترنت وعقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة (IQ) لخدمات الإنترنت".

 وأضافت ان "اللقاء شهد نقاشاً مفصلاً عن مدى صحة الإجراءات المتبعة في وزارة الاتصالات بشأن عقود الإنترنت، والتحديات التي تواجه هذا القطاع بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية المال العام من الهدر". 

وأكد النائب الجنابي خلال اللقاء ان "إحدى شركات الاتصالات المتعاقدة تستغل الوزارة بمبالغ طائلة، فضلاً عن إن جهات خدمية في محافظة بغداد ستتحمل المسؤولية الكاملة بخصوص التأثير على البنية التحتية لإصدارها موافقات سابقة لذات الشركة مما قد يؤدي إلى هدرٍ في المال العام".

 فيما لفت رئيس لجنة النزاهة، إلى أن "قطاع الاتصالات والإنترنت يعد أحد أهم الركائز الأساسية للبنية التحتية في البلاد، ويجب إدارته بشفافية لضمان عدم إهدار المال العام أو استغلاله من قبل الشركات المتعاقدة". 

وأوضح النائب الجنابي أن "لجنة النزاهة تتابع عن كثب جميع العقود والاتفاقيات التي تخص قطاع الإنترنت"، مشدداً على أن "هناك شبهات تحيط بعقود تمرير سعات الترانزيت، خصوصاً تلك المتعلقة بشركة (IQ) لخدمات الإنترنت".

 واتفق الجانبان على وضع خطة متكاملة تتضمن آليات رقابية مشتركة بين اللجنة والهيئة لتعزيز التدقيق والمتابعة في الملفات الحيوية وضمان تنفيذ التعاقدات وفق الأطر القانونية السليمة بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق المصلحة العامة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قاليباف يؤكد اهمية تنمية العلاقات وتفعيل اللجان البرلمانية بين العراق وايران
البرلمان يناقش قانون المخاتير غداً وسط توقعات بالتصويت عليه
البرلمان يسلم رئاسة الجمهورية قانون الأحوال الشخصية
رئيس الجمهورية يؤكد أن التفاهم والحوار البنّاء يشكلان الركيزة الأساس لحل القضايا الوطنية
العدل تصدر جملة من الضوابط لحماية أملاك المسيحيين
وزير الإعمار يلتقي السفير الايراني في العراق
القبض على متهمين بجريمة "القتل العمد" وتجارة الاعضاء البشرية في بغداد
السوداني يوجه بحسم التحقيق بمخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب
رئيس مجلس النواب العراقي من طهران : العراق یعتبر إيران سندا قویا جدا له
مجلس القضاء يصدر تعليمات تنفيذ قانون العفو العام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك