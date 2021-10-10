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الشيخ جلال الدين الصغير يدلي بصوته في الانتخابات النيابية


 

ادلى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وامام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير بصوته في الانتخابات النيابية 

وقال سماحته في تصريح صحفي بعد الادلاء بصوته  بادرت الى اداء واجبي ومسؤوليتي في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١ في العطيفية الثانية

واضاف لقد انتخبت ما يحفظ للعراق سيادته، وما يبقي للحشد مهابته، وما يجلب اموال الاخرين لاعماره، وما يؤمّن احترام الدين ومظاهره، وما يصون كرامة العراق ويبعده عن التطبيع مع الصهاينة وعملائهم، وما يعمل على حفظ النسيج الوطني واحترام مكوناته، وما يعزز العزم على المضي بتحسين خدماته، وتكريم ابناءه، ويستعيد للدينار العراقي قيمته خدمة للفقراء وذوي الدخل المحدود.

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