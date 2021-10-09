مصدر ينفي تكليف "أبو رغيف" بمنصب رئاسة جهاز المخابرات

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، حقيقة قيام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتكليف رئيس لجنة مكافحة الفساد وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف بمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقية.

وقال مصدر أمني ، ان "هذه الأنباء عارية عن الصحة".

وتداولت وسائل اعلام محلية، اليوم السبت، انباء تتحدث عن الكاظمي بتكليف الفريق أحمد أبو رغيف بمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقية.

من جانب اخر قال مصدر مطلع ان ابو رغيف شخص غير مرغوب به من معظم الكتل السياسية وذلك بسبب انتقاءه لملفات الفساد واستخدامها للابتزاز السياسي لذلك حتى وان تم تعيينه فانه سيقال بعد تشكيل الحكومة الجديدة مشيرا الى ان هذا الشخص احرق اوراقه كلها وليس بوسعه الاستمرار في عمله الا اذا تم تجديد الولاية لمصطفى عبد اللطيف مشتت وهذا الامر محال