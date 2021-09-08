للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم

قصص حقيقية كثيرة تظهر بين فترة واخرى عن الظلم الذي عاشه ابناء الشعب العراقي في فترة حكم حزب البعث الصدامي الكافر المقبور وهذه القصص يتحدث بها من نجا من التعذيب والاعدام

فعلى الرغم من ان التعذيب في زنزانات الطاغية المقبور صدام التكريتي على انواع الا ان الاعدام عنده كان ايضا على انواع فقد مرت فترة كان الاعدام يتم بواسطة التيزاب حيث يتم وضع المجاهد المعتقل باحواض التيزاب فلا يظل اي شيء منه سوى شعر راسه فقط وهناك طريقة اخرى بواسطة ثرامات كبيرة وضعت على نهر دجلة ترثم الاجساد الطاهرة وهناك عمليات اعدام اخرى تتم من خلال حفر قبور كبيرة ومن ثم يرمى المعتقلين في هذه القبور ودفنهم احياءا كما حصل لاخ واصدقاء احد المجاهدين الذين يروي كيف حصل لهم ذلك وقد نجا من هذه العملية لكونه كان صغير العمر جعله احد العتاة شاهدا على ما حصل

اليكم هذا الفيديو ليوضح مدى الظلم والقهر الذي عاشه ابناء الشعب العراقي ليكون ردا على الذي يترحم لتلك الايام السوداء