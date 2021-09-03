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قلق سياسي بعد الكشف عن عملية لتزوير نتائج الانتخابات


اكدت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي , ان القوى السياسية أبدت قلقها حال اعلان الحكومة بالكشف عن القائها القبض على مجموعة حاولت السطو أجهزة العد الالكترونية , مشيرة الى ان القوى السياسية تساءلت بأنه ما الضامن مستقبلا من عمليات الاختراق .

وقالت الدليمي في تصريح صحفي ان ” البيان الذي أصدرته الحكومة بالكشف عن مجموعة تقوم بتزوير نتائج الانتخابات من خلال اختراقها لأجهزة العد الالكتروني دعت القوى السياسية الى القلق في قادم الأيام ” .

وأضافت “اننا حذرنا سابقا بان أجهزة العد تم التعاقد مع شركات غير معروفة دون الذهاب الى شرائها من مناشىء عالمية معروفة ” , مطالبة مجلس النواب والحكومة بـ”التحرك سريعا مع مفوضية الانتخابات لضمان حقها الشرعي ” .

وكانت الحكومة قد أعلنت اول امس ، الأربعاء، إحباط محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المرتقبة، من خلال الضغط على موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر شبكة تمولها وتساعدها شخصيات سياسية وبرلمانية حالية وسابقة

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