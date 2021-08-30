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نائبة: الشيوعيون وعلاوي استغلوا مقاطعة الصدر للهروب من الخسارة الانتخابية


اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , ان انسحاب كتلة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي والحزب الشيوعي العراقي لم يكن تناغما مع قرار التيار الصدري الا انه استغل فرصة قرار الصدر للهروب من الخسارة التي ستلحق بهم في الانتخابات.

وقالت جودت في تصريح صحفي , ان ” قرار انسحاب كتلة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي والحزب الشيوعي كان قرارا مدروسا بسبب قانون الانتخابات الجديد ” .

وأضافت ان ” جمهور كتلة علاوي والحزب الشيوعي متشظي بين مناطق انتخابية متعددة وان القانون الجديد الذي يعتمد الدوائرة الصغيرة سوف لن يحصلا على أي مقعد بسبب ذلك التشظي ” ,

وأشارت جودت الى ان ” علاوي والشيوعي سيستمراستغلا فرصة قرار الصدر للهروب من الخسارة التي ستلحق بهم في الانتخابات بسبب تشظي جمهورهم والقانون الجديد يعتمد على الدوائر الصغيرة وان انسحابهما سيستمر دون عودة”.

يذكر ان سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي اكد في وقت سابق ان الحزب أجرى استفتاء بين كل أعضائه في داخل العراق وخارجه، وكانت النتيجة بالغالبية لصالح مقاطعة الانتخابات.

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