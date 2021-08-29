رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى : الشخصيات تتبدل والمواقف ستذكر من كان مع الحشد او حاول أضعافه

اكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، صادق الحسيني، الاحد، ان الحكومة تحاول بشكل او باخر التخلي عن الحشد الذي يدافع عن بقائها.

وقال الحسيني، في تصريح صحفي ان” المواقف السياسية تجاه الحشد الشعبي ستذكر وسيخلد التاريخ الوطني او الذي صفق وهلهل لأضعاف الحشد الشعبي وحاول إطفاء الشعلة الدفاعية الوطنية في العراق”.

واضاف، ان” الحكومة الحالية وان تخلت عن الحشد الشعبي في وقت كان يبذل الدماء في سبيل العراق وبقاء تلك الحكومة، فان املنا كبير في الحكومة المقبلة بانها ستنصف هذه الشريحة المضحية”.

وأشار الى ان” الواقع يشير الى بقاء الحشد الشعبي القوة الوطنية التي استطاعت ان تقف مع الجيش وتتقدمه في مواجهة اشرار الخلق من العصابات الإرهابية”