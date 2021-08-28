نائب: ماكرون أساء للعراقيين والمسلمين وهو شريك غير موثوق

شكك النائب حازم الخالدي، السبت، بإمكانية استفادة العراق من حضور الرئيس الفرنسي للقمة الجارية حاليا في بغداد، مؤكدا أنه اساء الى العراقيين والمسلمين جميعا.

وقال الخالدي، في بيان إن “مواقف الرئيس الفرنسي ماكرون من عقائد المسلمين ودفاعه القبيح عمن اساء إلى رسول الإسلام والإنسانية محمد ( صلى الله عليه واله ) تمثل استخفافا واستهانة بأكثر من مليار ونصف مسلم منهم الشعب العراقي المسلم”.

وأضاف، أن ذلك “يدعونا للتشكيك في إمكانية ان يسهم في تحقيق مصالح العراق والعراقيين بزيارته للعراق، فمن يتجاوز بصلافة ووقاحة على رسول الإسلام (ص) وعقائد اتباعه المسلمين ومحبيه المنصفين من الإنسانية لايصلح ان يكون شريكًا مأمونًا او موثوقًا أبدًا “.

وأكد أنه “من اللازم على جميع حضور قمة بغداد – وهم كلهم مسلمون – ان ينتفضوا ضد إساءة الرئيس الفرنسي ماكرون ويلزموه بالاعتذار العلني والتعهد بعدم تكرار هذه الإساءة”.

وأشار الى أنه “إذا تردد رؤساء وملوك وممثلي الدول الإسلامية عن اداء هذا الحق لرسولهم الكريم (ص) فان تقييمنا لهم سيكون تقييم من خذل قضايا الأمة وعقيدتها “.