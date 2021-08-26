النائب عامر الفايز : الحكومة تبرر عدم دعوة سوريا لقمة دول الجوار.. فرنسا لا تقبل بذلك

بين عضو لجنة العلاقات الخارجية عامر الفايز، الخميس، الاسباب التي أدت الى عدم دعوة سوريا الى قمة دول جوار العراق المزمع عقدها مطلع الشهر لقبل.

وقال الفايز، في تصريح صحفي ان” الحكومة ارتكبت خطأ كبير عندما قررت عدم دعوة سوريا بسبب رفض فرنسا الحضور الى القمة لو تمت الدعوة”.

واضاف، ان” سوريا هي دولة جارة والقمة عقدت لتقريب وجهات النظر بين البلدان المجاورة للعراق لذلك لا نعلم على اي موقف تمت دعوة فرنسا ومصر وقطر ولم تدعو سوريا”.

واشار الى ان” هذا الخطأ كبير جدا ولا يمكن للحكومة التبرير وكان الاجدر بها الزام الدول التي تريد الحضور لبغداد بتقبل فكرة القمة بانها مخصصة لول الجوار لا للمجاملات”.