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نائب: ملف الطارمية يجب ان يتصدر ملفات الامن لدى الحكومة


اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي, الخميس , الملف الأمني للطارمية من اهم الملفات الأمنية لخلق حالة الاستقرار في العراق , داعيا الحكومة والأجهزة الأمنية الى وجوب اعتبار ملف الطارمية الأول للقضاء على الإرهاب .

وقال البلداوي في تصريح له , الانتصار  على داعش الذي حققته القوات الأمنية والحشد الشعبي عام 2014 لم يكن انتصارا نهائيا على فلول داعش الاجرامية , حيث ان تلك الفلول المنهزمة لجأت الى مناطق استراتيجية وعرة كجبال حمرين والطارمية وصحراء الانبار ” .

وأضاف ان ” الطارمية تعد اشد المناطق خطورة بسبب موقعها الجغرافي ووعورة تضاريسها الجغرافية المعقدة حيث انها تشرف على محافظات عدة منها بغداد والانبار وديالى وصلاح الدين وحتى كركوك”.

وأوضح البلداوي، ان ” قضاء الطارمية يعد اليوم  من اخطر المناطق حيث تتواجد قيادات داعش ونقطة انطلاق لهجمات إرهابية تطال تلك محافظات “, داعيا الحكومة والأجهزة الأمنية الى “جعل ملف الطارمية الاؤل من بين الملفات الأمنية”.

يذكر ان قضاء الطارمية، الواقع على بعد 50 كم شمالي بغداد، يعتبر حاليا بؤرة لانشطة تنظيم داعش الاجرامي وينطلق منها لشن هجمات داخل العاصمة وعدة محافظات 

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