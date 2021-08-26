مستشارو الكاظمي يضغطون على وزير النقل تجديد عقد شركة متهمة باغتيال قادة النصر

كشف رئيس المراقبين الجويين، علي الشمري، الخميس، عن تعرض وزير النقل ناصر الشبلي لضغوط من قبل مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتجديد العقد مع شركة سيركو البريطانية المتهمة بالتورط في عملية اغتيال قادة النصر.

وقال الشمري في حوار معه، ان “اللجنة الامنية التي تشكلت بعد استشهاد قادة النصر اوصت باخراج شركة سيركو”، مؤكدا ان “الكوادر المحلية جاهزة لادارة الاجواء العراقية ولديها القدرة لذلك”.

وأضاف ان “وزير النقل يتعرض لضغوط بسبب تجديد العقد مع شركة سيركو البريطانية”، مبينا أن “مستشاري رئيس الوزراء هم من يطالبون بتجديد العقد مع الشركة”.

وتابع الشمري ان “شركة سيركو تتقاضى شهريا مليونين و 400 الف دولار”، لافتا الى ان “عقدها 750 الف دولار شهريا ويسجل مليون و300 الف دولار في العقد”.