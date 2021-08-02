انتشار مسلحين تابعين لـ لاهور شيخ جنكي، وجهاز مكافحة الارهاب في السليمانية

افاد مصدر مطلع اليوم الاثنين ان هناك انتشارا كبيرا لمسلحين تابعين للاهور جنكي وجهاز مكافحة الارهاب في محافظة السليمانية

واوضح المصدر ان المسلحين انتشروا في مناطق متفرقة من المحافظة خاصة الحساسة منها وذلك بعد ان اجتمع جنكي بقيادة المسلحين

مشيرا ان هناك خشية من حصول تصعيد عسكري هناك بعد اقالة جنكي من رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني مؤكدا ان هناك خلافات كبيرة حصلت بين بافل طالباني وجنكي بسبب رئاسة الحزب

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد قرر تجريد الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي من الصلاحيات المناطة به كافة.

وبحسب وثيقة صادرة من المكتب السياسي جاء فيها أنه "وفقا للاجتماع الذي انعقد بتاريخ 15 - 7 - 2021 بشأن الخلاف بين الرئيسين المشتركين (بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي) صدّق أعضاء المكتب السياسي كافة على أن يسلم لاهور شيخ جنكي صلاحياته إلى الرئيس المشترك بافل طالباني لحين الانتهاء من تعديل النظام الداخلي".