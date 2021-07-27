انقطاع تام للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة في محافظة كربلاء المقدسة

افاد مراسل وكالة انباء براثا ان مناطق واسعة من محافظة كربلاء المقدسة قد انقطع التيار الكهربائي عنها منذ ليلة امس

واوضح المصدر ان مناطق الجمعية والسعدية وشارع المحافظ والحيدرية ومناطق اخرى تعاني من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ يوم امس في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى 50 درجة مئوية

واشار المصدر ان اهالي هذه المناطق قد اعربوا عن غضبهم بسبب ذلك مطالبين محافظ كربلاء التدخل لانهاء معاناتهم والا سيخرجون في مظاهرات عارمة تحرق الاخضر واليابس