القبض على 10 متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في ثلاث محافظات

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، القبض على 10 متهمين بالتعاطي والترويج في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على متهمين اثنين في محافظة الديوانية بحوزتهما حبوب مخدرة".

وتابعت، ان مفارزها "ألقت القبض على (5) متهمين في محافظة المثنى بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي، هذا وألقت مفارز المديرية القبض على (3) متهمين في محافظة بابل بحوزتهم (1050) حبة مخدرة نوع كبتاجون ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

واشارت المديرية الى، انه "تمت إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات".