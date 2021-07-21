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صحة السليمانية تدق ناقوس الخطر: سلالة "دلتا" تتفشى بشكل سريع


أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، تفشي سلالة "دلتا" من فيروس كورونا بشكل سريع في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة صباح هورامي في بيان إن "فيروس كورونا من نوع دلتا في السليمانية يتفشى بشكل سريع". واشار الى، انه "في الـ24 ساعة الماضية، توفي 8 مصابين بكورونا".

وسجلت محافظة السليمانية، الاثنين، أول إصابة بفيروس كورونا المتحول نوع "دلتا"، لافتة الى انها تقوم الان باجراء الفحص الخاص بهذا النوع لجميع الاشخاص.

وذكرت مديرية صحة المحافظة في بيان انه "بعد وصول الاختبار الخاص بفحص وتحديد النوع المتحول من فيروس كورونا المستجد كوفيد19 (دلتا)، تم تشخيص إصابة بهذا النوع الجديد".

واضافت المديرية ان "تحديد النوع المتحول (دلتا) يجري في مركز فحص كورونا في السليمانية وان المركز يقوم الان باجراء الفحوصات للمواطنين".

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صحة السليمانية تدق ناقوس الخطر: سلالة "دلتا" تتفشى بشكل سريع
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