الدفاع المدني يخمد حريقا في الديوانية

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن اخماد حريق داخل محطة كهرباء شرقي الديوانية.
وذكر بيان للمديرية انه تم اخماد حادث حريق اندلع في كرفان مشيد من الواح السندويج بنل المخالف لتعليمات الدفاع المدني مستخدم كمطبخ داخل محطة كهرباء شرقي الديوانية.
واضاف، "قامت فرقنا بإسناد فرقة الحماية الذاتية التابعة لمحطة الكهرباء من السيطرة على الحادث بكل مهنية وبوقت قياسي قصير ومنع توسع النيران وانتشارها إلى داخل محطة الكهرباء وبدون اي أضرار بشرية"، موضحا ان سبب الحادث هو تسرب غاز اسطوانة الطبخ.
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