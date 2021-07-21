تحرير فتاة مخطوفة واعتقال خاطفيها في بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، تحرير فتاة مخطوفة واعتقال خاطفيها والقبض على متهم بتجارة المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان انه "بعد توفر معلومات استخباراتية أولية عن وجود حالة خطف لفتاة في منطقة جرف النداف، وبعد مقاطعة المعلومات الاستخباراتية من قبل مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق والتعاون مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومركز شرطة الوحدة، تم التوصل إلى مكان الفتاة وتحريرها واعتقال خاطفيها في قرية علي خضير بمنطقة جرف النداف، وجرى إحالتهم إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل".

واضاف البيان، انه "من جهة أخرى، تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية، من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء بتهمة التجارة بالمواد المخدرة في منطقة مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، صادرة بحقه مذكرة قضائية على وفق أحكام المادة (٣٢) من قانون العقوبات".