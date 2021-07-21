مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار في إقليم كوردستان

أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم الأربعاء بمقتل شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح بانفجار مادة الـ"TNT" شديدة الإنفجار عندما كانوا يحاولون بها حفر بئر في قضاء "قلعة دزه".

وقالت مديرية الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جثة لشخص يُدعى ( م . س . ح ) تولد العام 1988 من سكنة قرية "سيد حمدان" مع مصابين إثنين تم نقلهم إلى مستشفى "قلعة دزه" العام، مبينة إن هؤلاء أرادوا استخدام مادة TNT في حفر بئر الا انها على الفور انفجرت عليهم.

وأوضح البيان أن الشخص الذي لقي حتفه عند الإنفجار أُصيب معه أبنه الذي يبلغ من العمر 8 سنوات مع مراهق بعمر 16 عاما يعمل مع الأول بأجرٍ يومي.