اندلاع حريق في شارع فلسطين

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، إخماد حادث حريق اندلع داخل مولدات كهربائية في شارع فلسطين وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية أن "فرق الدفاع المدني سيطرت في جانب بغداد الرصافة على حادث حريق اندلع داخل مولدات كهربائية أهلية في منطقة شارع فلسطين، مع غرفة متخذة لعامل تشغيل المولدة مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وأضاف أن "فرق الدفاع النيران وابعدت خطرها عن خزين وقود الگاز الخاص بتشغيل المولدات الكهرباء وابعدت خطر الحريق عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشار الى أن "سبب الحريق كان نتيجة عطب كهربائي نتيجة الاحمال الزائدة".