صحة كردستان تعلن موقفها الوبائي اليومي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، موقفها الوبائي اليومي خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الإقليم شخص 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الحالات إلى 208000 إصابة.

واضاف البيان، أن "723 مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، ما رفع عدد حالات الشفاء في الإقليم إلى 188780".

وتابع ان "الوزارة سجلت 11 وفاة جديدة"، مبينة أن "عدد الوفيات الكلي وصل إلى 4626 حالة وفاة"